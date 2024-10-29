İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 60 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail'in Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi yaşamını yitirirken, 58 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıların Baalbek bölgesine yapıldığını açıkladı.
İSRAİL'in Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Bekaa Vadisi'nin doğusundaki Baalbek bölgesine ve Beka bölgesine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk en az 60 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin ise yaralandığı bildirildi.