İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 60 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL'in Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Bekaa Vadisi'nin doğusundaki Baalbek bölgesine ve Beka bölgesine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk en az 60 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin ise yaralandığı bildirildi.