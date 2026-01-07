Haberler

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 ölü

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 ölü Haber Videosunu İzle
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 ölü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar, Hırbet Silm ve Kefr Dunin beldelerini hedef aldı.

İSRAİL'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi bombaladığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Bint Cubeyl'e bağlı Kefr Dunin beldesine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hırbet Silm'deki saldırıyı üstlendi. Adraee, İsrail ordusunun Hırbet Silm'de 'Hizbullah mensuplarını' hedef aldığını iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Daha 20 yaşındaydı! Feci şekilde can verdi
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı

Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video başına bela oldu
Anthony Musaba'nın zor anları

Röportaja gelir gelmez olanlar oldu
5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı, eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4

Fenerbahçe bu akşam inanılmazı başardı
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur