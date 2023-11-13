İsrail'in Lübnan'a saldırısında 3 ev yıkıldı, bir kişi fosfor dumanından etkilendi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 3 ev yıkıldı, bir kişi fosfor dumanından etkilendi. Saldırılar sonucunda Yakup Peygamber'in oğlu Bünyamin'in kabri de zarar gördü.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 3 evin yıkıldığı, bir kişinin fosfor dumanından etkilendiği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, ülkenin güneyinde İsrail sınırı yakınındaki Muhaybib beldesinde İsrail'in saldırıları nedeniyle 3 evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Saldırılarda, Yakup Peygamber'in oğlu Bünyamin'in kabrinin de zarar gördüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab Beldesi ile el-Hiyam şehri yakınlarını da topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.

Bölgede faaliyetler yürüten İslami Mesaj İzciler Derneğinden yapılan açıklamada da İsrail saldırısı sonucu fosfor dumanına maruz kalan bir kişinin ülkenin güneyindeki Alaaddin Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.