Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Lübnan'a kısa süre önce yaptığı saldırıda fosfor bombası kullandığı doğrulandı

Güncelleme:
Abone Ol

Washington Post, İsrail'in Güney Lübnan saldırısında ABD'den temin edilen beyaz fosforu kullandığını ve saldırının sivilleri etkilediğini belirtti. Uluslararası Af Örgütü, olayı savaş suçu olarak soruşturulması gereken bir durum olarak tanımladı. İsrail'in 2013'te beyaz fosfor kullanımını bırakma sözü verdiği ancak belirli durumlarda kullanım hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

Washington Post, İsrail'in yakın zamanda Güney Lübnan'a düzenlediği saldırıda ABD tarafından sağlanan beyaz fosforu kullandığını, olayda çok sayıda sivilin yaralandığını ve Uluslararası Af Örgütü'nün bunun bir savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini söylediğini belirtti.

Gazetenin sahada yürüttüğü incelemeye dayanan raporda, yanıcı maddeyi içeren mermilerin 16 Ekim'de sınır köyü Dhayra'da kullanıldığı belirtildi. Dört ev yandı ve en az dokuz kişi yaralandı.

Raporda hatalı bir şekilde İsrail'in 2013 yılında beyaz fosfor kullanmayı bırakma sözü verdiği iddia edilirken, gerçekte ordu, askerler için sis perdesi oluşturmak için büyük ölçüde başka yöntemler kullanmaya yönelerek kullanımı sınırlayacağını söyledi. Ancak, Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan, açıklanmayan belirli davalarda bu tür mermileri kullanma hakkını saklı tuttu (kullanımlar güvenlik endişeleri nedeniyle kamuoyuna ayrıntılı olarak açıklanmadı).

Uluslararası hukuk beyaz fosforun kullanımını yasaklamamaktadır. Ancak her mühimmatta olduğu gibi kullanımının yasallığı koşullara bağlıdır.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Filistin Lübnan İsrail Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Kopenhag Galatasaray maçı hakemi kim? İtalyan Daniele Orsato kimdir? Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11-12 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kopenhag Teknik Direktörü kim? Jacop Neestrup kimdir? Midye helal mi haram mı? Midye caiz mi? Kaptanlık oyununu kim kazandı?11 Aralık kaptan kim oldu? Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 11 Aralık yeni takımlar ve kadroları! 12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title