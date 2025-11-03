İsrail İHA'ları vurdu! Bilanço ağır

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken; 7 kişi de yaralandı.

İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Gazze'ye, Yemen'e, Suriye'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, yine Lübnan'ı vurdu.

BİLANÇO AĞIR

Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.