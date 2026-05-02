İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 618'e yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 618'e, yaralı sayısının ise 8 bin 94'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 618'e, yaralı sayısının ise 8 bin 94'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 1 Mayıs tarihleri arasındaki süreçte kaydedilen ölü ve yaralıların yüzde 94'ünün Lübnan vatandaşı, geri kalanların ise çoğunlukla Suriye ve Filistin uyruklu olduğu belirtildi.

Bakanlık verilerinde, saldırılarda hayatını kaybedenlerin demografik ve bölgesel dağılımına da yer verildi. Buna göre, saldırılarda 184'ü çocuk ve 299'u kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 131 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 103 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 234'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 119 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
