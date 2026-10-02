İsrail'in kuzeyinde küçük uçak düştü, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

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(ANKARA) - İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail merkezli The Times of Israel'de yer alan haberde, Hayfa'nın güneydoğusundaki Kafr Qara kenti yakınlarında, 65 numaralı kara yolu üzerinde seyir halindeki küçük uçağın düştüğü belirtildi. Kazada uçakta bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, diğer kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haberde uçağın açık bir alana düşmesinin ardından alev aldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA