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İsrail'in katliam yaptığı Gazze'yi terk edenlerin görüntüsü yürek dağladı

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İsrail'in aylardır taş üstünde taş bırakmadığı ve binlerce masum sivili katlettiği Gazze'yi terk edenlerin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Bu katliam karşısında özellikle batılı devletler 3 maymunu oynarken bölgeden gelen görüntüler yaşanan trajedinin boyunu gözler önüne sermeye devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

İsrail İsrail Masum Gazze Gazze İsrail İnsan Hakları 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Haydo:

Aşk, ihanet, entrika = Ortadoğu

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Ali Bayat:

Yorumsuz Görüyoruz ve başımızı öne eğiyoruz Bu insanların ahı birgün bize tutacak Başımızı öne eğdiğimşz için

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Kral Kral:

İŞTE SOL TARAF ONLARIN TARİHİ, SAĞ TARAF DA ONLARIN TORUNLARININ YAPTIKLARI

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