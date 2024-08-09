İsrail'in katliam yaptığı Gazze'yi terk edenlerin görüntüsü yürek dağladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Bu katliam karşısında özellikle batılı devletler 3 maymunu oynarken bölgeden gelen görüntüler yaşanan trajedinin boyunu gözler önüne sermeye devam ediyor.