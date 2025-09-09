İsrail'in Katar'daki saldırısında 5 Hamas üyesi hayatını kaybetti.

Haberler

Hamas, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısında hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin oğlu ile ofis müdürünün de olduğu 5 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırıda Hamas'ın lider kadrosundan kimsenin ölmediği belirtildi.

Hamas, İsrail'in Katar'da bul u nan Hamas müzakere heyetine saldırısında hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin oğlu ile ofis müdürünün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Katar'ın Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısında Hamas lideri Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye'nin de aralarında olduğu 5 kişinin öldüğünü belirtti.

LİDERLER SUİKAST GİRİŞİMİNDEN SAĞ KURTULDU

Saldırının, müzakere heyetinin ABD'nin sunduğu öneriyi görüşmek üzere yaptığı bir toplantı sırasında gerçekleştiğini aktaran Hindi, Halil el-Hayye ile Zahir Cabbarin'in de aralarında olduğu Hamas liderlerinin suikast girişiminden sağ kurtulduğunu ifade etti.

Hindi, Hamas'ın bu saldırıdan ABD yönetimini ve İsrail'i sorumlu tuttuğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in müttefiki olarak, Hamas'a Gazze'deki savaşı sona erdirmek için yeni bir öneri sunulduğunu açıklamıştı.

İsrail savaş uçakları Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya bugün bir hava saldırısı düzenlemişti. Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Öte yandan İsrail basını Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Dünya
Yorumlar (5)
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

israil katara saldırıyor bombalıyor reis gene seyirci. AKP bizans oyunlarıyla chp yi parçalıyor, ama reis bilmiyorki rezil chp kimsenin umurunda değil, seçmen için önemli olan reisten, akp den, ekonomik kaostan, gazzedeki katliamdan, kurtulmak istiyor. Reis chp nin peşinden koşmaya devam et kaybedeceksin GAZZENİN VEBALİNİ BÜTÜN TÜRKİYE ÖDEYECEK

Haber YorumlarıÖmer:

Kesin Katar İsraile konum göndermiştir.

Haber YorumlarıWingchun07 null:

Bütün radikallerin akıbeti böyle olacak

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen "HAMAS" demeyin....... Doğrusu "FİLİSTİN ORDUSU" dur................... "HAMAS" diyenler, bilerek (veya bilmeyerek) İsrail'in yaptığı ahlâksızlığı örtbas ediyorlar......... İsrail "FİLİSTİN" e karşı savaşıyor !!!!........... Doğrusu "FİLİSTİN ORDUSU" dur.......... Lütfen "FİLİSTİN ORDUSU" deyin............

Haber YorumlarıVEFA:

İsrail Yaman devlet! Hurafe siyasetini bırakıp.İyi geçinmek lazım!

