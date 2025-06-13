İsrail'in İran saldırısına ABD'den ilk açıklama

İsrail'in İran saldırısına ABD'den ilk açıklama
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İsrail'in İran saldırısına ABD'den ilk açıklama
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır. Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." ifadesini kullandı.

RUBİO: İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARA DAHİL DEĞİLİZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı. Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

"İRAN, ABD ÇIKARLARINI YA DA PERSONELİNİ HEDEF ALMAMALIDIR"

Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti. Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKALEM:

Acaba ?

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Haber YorumlarıErol Birol :

Iranın işi çok zor.

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