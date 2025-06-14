İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısında İsfahan Nükleer Sahası Hedef Alındı

İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısında İsfahan Nükleer Sahası Hedef Alındı
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail'in İran'ın İsfahan nükleer sahasına düzenlediği saldırıda 4 kritik binanın zarar gördüğünü açıkladı. Radyasyon seviyelerinde değişiklik beklenmiyor.

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in dün İran'a düzenlediği saldırıda, İsfahan nükleer sahasındaki 4 kritik binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, sosyal medya hesabından İsrail'in dün İran'ın İsfahan nükleer sahasına düzenlediği saldırı hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "UAEA'nın elde ettiği bilgilere göre, dün gerçekleşen saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki Uranyum Dönüştürme Tesisi ve Yakıt Plakası Üretim Tesisi de dahil olmak üzere 4 kritik bina zarar gördü. Natanz'da olduğu gibi, saha dışında radyasyon artışı beklenmiyor" denildi.

İran Nükleer Düzenleme Kurumu'nun da İsfahan'daki saha dışı radyasyon seviyelerinin değişmediğini Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na bildirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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