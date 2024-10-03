İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
İsrail'in 200 balistik füzeyle misilleme saldırısı yapan İran'a vereceği yanıt merak konusu olurken ABD Başkanı Joe Biden felaket planını ağzından kaçırdı. İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirten Biden "orantılı şekilde" karşılık verilmesi konusunda G7 liderleriyle de mutabık kaldıklarını ifade etti.
İran'ın 200 balistik füzeyle İsrail'e yönelik misilleme saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Tel Aviv yönetiminin bu operasyonlara nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.
ORTA DOĞU'DAKİ SON DURUMA İLİŞKİN KONUŞTU
ABD Başkanı Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu eyaletlerden Güney Carolina ile Kuzey Carolina'yı ziyareti için uçağına binmeden önce basın mensuplarına, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.
"ORANTILI ŞEKİLDE" KARŞILIK VERİLECEK
İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti. Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.