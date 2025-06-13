İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var
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İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var
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İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için 'Yükselen Aslan' saldırısını başlattıklarını duyurdu. İsrail, gece düzenlediği saldırıların ardından gün içerisinde İran şehirlerini bombalamaya devam etti. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği bölgede tansiyon her geçen saat yükselirken İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde Almanya'yı da arayarak bilgi verdiği öğrenildi.

İran'ın en yüksek rütbeli askeri yetkilisi, seçkin Devrim Muhafızları Ordusu'nun lideri ve eski ulusal güvenlik şefi, İsrail'in "Yükselen Aslan Operasyonu" adı verdiği saldırıda öldürüldü. Bu isimlerin ölümü, ülkenin askeri kurumlarında şok etkisi yarattığı düşünülüyor ve İran'ın, İsrail saldırılarına karşılık verme kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebileceği iddia ediliyor.

TRUMP: ÖNCEDEN BİLİYORDUM

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "İsrail'in saldırısını önceden biliyordum. İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız" dedi.

ALMANYA'NIN DA HABERİ VARDI

Yapılan bu saldırıdan ABD'nin dışında Almanya'nın da haberdar olduğu öğrenildi. Alman basınında saldırıdan kısa süre önce Almanya hükümetinin bilgilendirildiğini yazdı. Buna göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz gece saat 03.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PEZEŞKİYAN MEYDAN OKUDU

Öte yandan İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kameraların karşısına geçerek ulusa seslendi. Açıklamasında son derece sert ifadeler kullanan Pezeşkiyan, "İran'ın meşru ve güçlü cevabı, İsrail'i bu aptalca davranışından pişman edecek" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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