İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, Nebatiye vilayetinde gerçekleşti.
Lübnan basını, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl bölgesinde yer alan Hırbet Silm ile Cumeycime beldeleri arasındaki Ayn el-Mizrab yolunda bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda iki Lübnan vatandaşının yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya