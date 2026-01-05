İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İSRAİL'in, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl bölgesinde yer alan Hırbet Silm ile Cumeycime beldeleri arasındaki Ayn el-Mizrab yolunda bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda iki Lübnan vatandaşının yaşamını yitirdiği belirtildi.