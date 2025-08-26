İsrail'in katlettiği kadın gazetecinin oğluna vasiyeti ortaya çıktı

İsrail'in katlettiği kadın gazetecinin oğluna vasiyeti ortaya çıktı
Güncelleme:
İsrail'in katlettiği kadın gazetecinin oğluna vasiyeti ortaya çıktı
İsrail'in dün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın oğluna "Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı ver" vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine 2 ayrı saldırı düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRIDA 5 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

İsrail'in katlettiği kadın gazetecinin oğluna vasiyeti ortaya çıktı

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail'in saldırısı sonrasında ortaya çıkan bir detay ise milyonların yüreğini dağladı. Hastane saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın "Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı verirsin" vasiyetinde bulunduğu öğrenildi.

İsrail'in katlettiği kadın gazetecinin oğluna vasiyeti ortaya çıktı

"BENİM İÇİN SAKIN AĞLAMA"

Dekka'nın sözlerini "Sen benim sevgilimsin, kalbim ve dayanağımsın, ruhum ve oğlumsun. Seninle benim başım dik durur. Benim için sakın ağlama, çalışkan ol, başarılı ol. Senin büyük bir iş adamı olmanı isterim." ifadeleriyle devam ettirdiği ortaya çıktı.

