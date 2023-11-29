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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Stockholm'de protesto edildi

29 Kasım 2023 21:27 Son Güncelleme: 21:29 Abone Ol

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla itham ettikleri ABD hükümetini de protesto etti.