İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında hayatını kaybeden gazeteciler Brüksel'de anıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında görev başındayken hayatını kaybeden gazeteciler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de meslektaşları tarafından anıldı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ile İngiltere ve İrlanda'da faaliyet gösteren Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu binaları arasındaki meydanda anma etkinliği düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında görev başındayken hayatını kaybeden gazeteciler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de meslektaşları tarafından anıldı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ile İngiltere ve İrlanda'da faaliyet gösteren Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu binaları arasındaki meydanda anma etkinliği düzenledi.

Gazze dışında Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi yerlerde halkı bilgilendirme görevini yaparken hayatlarından olan gazeteciler anısına mumların yakıldığı etkinliğe Avrupalı gazetecilerin yanı sıra Belçika'da yaşayan Filistinli gazeteciler de katıldı.

IFJ İletişim Sorumlusu Pamela Moriniere, AA muhabirine, Gazze'de hedef alınan Filistinli gazeteciler için bir araya geldiklerini belirtti.

"Sahadaki meslektaşlarımızın durumu hakkında çok endişeliyiz." diyen Moriniere, 7 Ekim'den bu yana sadece Gazze'de en az 51, çatışmalarda ise toplam 58 gazetecinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Moriniere, "Gazeteciler gerçekleri aktaramadığı, olan biteni özgürce haberleştiremedikleri için çok endişeliyiz. Bugün bu yüzden buraya toplandık. Gazze'de ve Batı Şeria'da gazetecilik mesleğini yapmak şu anda çok zor. Tüm gazetecilere güvenlik sağlanmasını ve hedef alınmamalarını istiyoruz." dedi.

Moriniere, gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınmaları konusunda ise şöyle konuştu:

"Hala açıklığa kavuşturulmamış bazı durumlar bulunduğunu düşünüyoruz. Bu olaylarda gazetecilerin doğrudan hedef alınmış olmalarından endişeliyiz. Geçmişte bu tür olaylar yaşandı. Savaş yokken bile Gazze'de bunlar oldu. Filistinli gazetecilerin İsrail ordusu tarafından hedef alındığı sayısız olay var. Bunların durmasını istiyoruz. Bu durumu Uluslararası Ceza Mahkemesine daha önce taşımıştık. AB ülkelerinin de durumu acilen ciddiye alması gerektiğini düşünüyoruz."

"Gazetecilerin hedef alınması savaş suçudur"

NUJ Brüksel Şubesi Başkanı Sara Lewis de "Filistin'deki gazeteciler öldürülüyor ve kasıtlı olarak hedef alınıyor. Bu bir savaş suçudur." dedi.

Geçen ay Han Yunus'taki gazetecilerle internet üzerinden görüşürken İsrail'in saldırısı nedeniyle gazetecilerin görüşmeyi kesmek zorunda kaldığını belirten Lewis, "İsrail güçleri bu kişileri bombaladı ve öldürdü." diye konuştu.

Lewis, AB kurumlarına mesaj verirken de şunları ifade etti:

"İsrail'e baskı yapın ve gazetecileri hedef almalarını durdurun. Gazetecileri koruyun. Gazetecilerin hedef alınması ve korunmaması savaş suçudur. Bu konu hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz. Çok fazla insan öldü. Yaklaşık 60 kişiden bahsediyoruz. Bu sayı 20 yılda Vietnam savaşında veya Ukrayna'da şu ana kadar ölen gazeteci sayısından fazla. Bunlar kaza kurşunu, kaza ya da yanlış zamanda yanlış yerde bulunmak değil. Gazeteciler hedef alınıyor ve bu savaş suçudur. AB kurumlarının bunu durdurması için İsrail'e baskı uygulamasını ve bir soruşturma yapmasını istiyoruz. Ayrıca gazetecilerin korunması için bir Birleşmiş Milletler sözleşmesi yapılmalı."

Filistinli gazeteciden destek çağrısı

Anma etkinliğine gelen Gazzeli gazeteci Amal El Ebuyni ise 1 yıldır Belçika'da yaşadığını, daha önce Filistin televizyonu için yapımcı olarak görev yaptığını belirterek, 60'tan fazla Filistinli gazetecinin Gazze'de hayatını kaybettiğini, bunların 6'sının kadın olduğunu dile getirdi.

Ebuyni, Gazze'de gazetecilerin İsrail güçleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını, İsrail'in gerçeği susturmak istediğini söyledi.

Uluslararası camianın Filistinlilere yeteri kadar destek vermediğini vurgulayan Ebuyni, Avrupa ülkelerinden, ABD'den, İngiltere'den "Gazze'deki savaşı durdurmalarını" istediklerini aktardı.

Ebuyni, ailesinden iki kişiyi kaybettiğini, İsrail'in sivilleri, çocukları, hatta hayvanları bile hedef aldığını belirterek, "Uluslararası gazetecilerin Gazze'deki gazetecileri desteklemesini istiyoruz." diye konuştu.