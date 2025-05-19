İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 46 Filistinli Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze genelinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. BM'ye bağlı Filistinli Mültecilerle Dayanışma Ajansı İsrail'in Gazze'deki evlerin yüzde 92'sini yok ettiğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün paylaştığı bir video mesajda, "Ordu Gazze'nin tümünü kontrol altına alacak" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in süregelen saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 92'sinin yıkıldığını veya hasar gördüğünü açıkladı.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki aileler hayal edilemez bir yıkımla karşı karşıya. Protection Cluster'a göre, evlerin yüzde 92'si ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Sayısız kişi defalarca yerinden edildi ve barınma neredeyse imkansız hale geldi" denildi. UNRWA, İsrail ablukasının kaldırılması yönündeki çağrısını yineledi.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye gıda, ilaç ve insani yardım girişlerini engelliyor. Bu durum, bölgede zaten derinleşmiş olan insani krizi daha da ağırlaştırıyor.

Öte yandan Gazze'deki sağlık yetkililerine göre İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze genelinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 46 Filistinli hayatını kaybetti. Son verilere göre, savaşın başından bu yana süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 53 bin 300'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Pazar günü İsrail Ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde geniş çaplı bir kara harekatı başlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı bir video mesajda, İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nin tamamında kontrolü ele geçireceğini söyledi. Netanyahu bugün paylaştığı bir video mesajda, "Ordu Gazze'nin tümünü kontrol altına alacak" ifadesini kullandı.