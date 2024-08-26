Üye Girişi
Haberler

İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda TRT kameramanını yaraladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.

TRT KAMERAMANI YARALANDI

İşgal İsrail ordusunun alçak saldırısında TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.

"GAZZE'DE YAŞANANLARI DUYURMAKTAN ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "İsrail'in saldırısında yaralanan mesai arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Gerçekleştirdikleri soykırımı örtbas etmek için basın mensuplarını hedef alan caniler bilsin ki, işledikleri suçları kayıt altına almaktan ve Gazze'de yaşananları duyurmaktan asla geri durmayacağız."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dünya

3-sayfa İsrail Nasır Gazze Gazze Dünya Trt Trt İsrail İnsan Hakları 3.Sayfa Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi? N ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli N ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı? R ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli R ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Seda Sayan programı neden bıraktı, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, ne zaman başlıyor? Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri! Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak? J ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli J ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys koreografi var mı? GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak? 12. ev neyi temsil eder? Astrolojide 12. ev konuları! Astrolojide 12. ev nedir, neyi simgeler? Şaban Kap kimdir, Rize Derepazarı MHP ilçe Başkanı Şaban Kap neden öldürüldü? 11. ev neyi temsil eder? Astrolojide 11. ev konuları! Astrolojide 11. ev nedir, neyi simgeler? 10. ev neyi temsil eder? Astrolojide 10. ev konuları! Astrolojide 10. ev nedir, neyi simgeler? Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? 9. ev neyi temsil eder? Astrolojide 9. ev konuları! Astrolojide 9. ev nedir, neyi simgeler? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 8. ev neyi temsil eder? Astrolojide 8. ev konuları! Astrolojide 8. ev nedir, neyi simgeler? 7. ev neyi temsil eder? Astrolojide 7. ev konuları! Astrolojide 7. ev nedir, neyi simgeler? İbrahim Hatipoğlu kimdir? İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu hayatı ve biyografisi! Skin-walker efsanesi gerçek mi? Gaziantep'te yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Gaziantep'te yağmur var mı?
title