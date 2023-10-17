İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yükseldiği, yaralıların sayısının ise 12 bin 500'ü aştığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükselirken, yaralıların sayısı ise 12 bin 500'ü aştı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yükseldiği, yaralıların sayısının ise 12 bin 500'ü aştığı belirtildi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya