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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yükseldiği, yaralıların sayısının ise 12 bin 500'ü aştığı belirtildi.