İsrail'in Gazze saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 10 bini geçtiği belirtildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılar sonucu ölenlerin sayısını açıkladı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 10 bini geçtiği belirtildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye çıktığını ifade etti.
Kaynak: AA / Dünya