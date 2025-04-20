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İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 51 Bine Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 51 Bine Ulaştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 201'e, yaralı sayısının ise 116 bin 826'ya yükseldiğini açıkladı.

İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 201'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 51 bin 201'e, yaralı sayısının ise 116 bin 826'ya yükseldiği ifade edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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