İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 60 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 60 Bini Aştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 34'e, yaralı sayısı ise 145 bin 870'e ulaştı.

İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 60 bin 34'e ulaştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 60 bin 34'e, yaralıların sayısının 145 bin 870'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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