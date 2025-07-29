İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 60 Bini Aştı

İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 60 bin 34'e ulaştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 60 bin 34'e, yaralıların sayısının 145 bin 870'e yükseldiğini duyurdu.