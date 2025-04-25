İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 51 Bin 439'a Yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 51 bin 439'a, yaralı sayısının ise 117 bin 416'ya çıktığını açıkladı.
İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 439'a yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 51 bin 439'a, yaralı sayısının ise 117 bin 416'ya yükseldiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya