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İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Tekirdağ'da lanetlendi

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması ve yaklaşık 500 insanı öldürmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Tekirdağ'da vatandaşlar Tarihi Valilik Meydanında bir araya geldi. İsrail'e lanet yağdıran vatandaşlar, Filistinliler için dua etti. Toplanan grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, mazlum Filistin'in yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.