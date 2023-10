- İsrail'in Gazze bombardımanı Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde protesto edildi

TUNUS - İsrail'in Gazze'ye gece boyunca gerçekleştirdiği bombardıman Tunus'ta Fransa Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

İsrail, gece boyunca yoğun bir şekilde Gazze'ye bombardıman gerçekleştirdi. İsrail, Filistin'in kuzeyinde 150 noktayı savaş uçaklarıyla hedef alırken İsrail'in şiddetli saldırıları Tunus'ta protesto edildi. İsrail'in saldırılarıyla Gazze ile iletişim kesilmesi Tunus halkının tepkisini topladı. Başkent Tunus'ta bulunan Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler, "Defol", "Fransa ve ABD, bu saldırının ortağı" sloganları attı. İsrail'in saldırılarının son bulmasını isteyen eylemciler, "Tunus halkı bu siyonizmi destekleyen ülkelerin büyükelçilerinin gitmesini istiyor" yazılı pankart taşıdı.

Filistin halkının İsrail saldırıların karşı direnişini de destekleyen Tunus halkı, Fransa Büyükelçiliğine girmeye çalıştı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.