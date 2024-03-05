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Gazze'de yeterli beslenemeyen 10 yaşındaki çocuk bir deri bir kemik halde öldü

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İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze'de yetersiz beslenme sonucu günden güne eriyerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Filistinli Yezen el-Kefarne'den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

GÜNDEN GÜNE ERİYİP BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Doğuştan yutma güçlüğü ve sindirim bozukluğu yaşaması dolayısıyla yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketebilen Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti. Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı 10 günlük sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü. Filistinli küçük çocuk verdiği mücadelenin ardından dün yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze ablukası sonucu 10 yaşındaki Yezen hayatını kaybetti

OKSİJEN TÜPÜYLE HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi. Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı" dedi.

İsrail'in Gazze ablukası sonucu 10 yaşındaki Yezen hayatını kaybetti

DÜNYAYA ÇAĞRI: BİZİ GÖRÜN, ÇOCUKLARIN HALİNİ GÖRÜN

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı. Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.

"BU HALDE GÖRECEĞİM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Yezen'in annesi, "Hastanede kaldığımız 10 gün boyunca sağlık durumu çok kötüleşti. Çok kilo kaybetti ve bir deri bir kemiğe dönüştü. Oğlumu bu halde göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dünya

İsrail Gazze Orta Doğu İnsan Hakları Sağlık Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

Fatih Yıldız:

BU VEBALDE MÜSLÜMANLAR OLARAK HEPİMİZE YETER SANIRIM

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Erhan Sarac:

Açlıktan insan o hale gelmez çoktan ölürdü , onda başka hastalık var o hale gelmiş

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Erhan Sarac:

Baba da neden bir şey yok , baba da problem yok demek ki aç değil , dediğim gibi çocukta farklı hastalık var

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Hasan Ağa:

İnanıyorum ki bizim Türkiye'deki atatürkçülerin lepçülerin umrunda bile değildir Yeter ki laikliklerine bir şey olmasın

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AYHAN TURAN :

Çocuk akıllı Hasan sen çok cahilsin

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Hayri Aslan:

Sizin gibilere laf anlatamayız ama yine de deneyim.. senin ülkenden giden gemileri silah için gerekli demir çelikleri ve daha sayamıcam bi çok şeyi araştır bakalım kimden neler gidiyor israile..ama anlatamam işte sana... İşiniz gücünüz laiklik..az bi beyniniz olsa bu yorumu yapabilmen bile o laik atatürkçü dediğiniz insanlar sayesinde..neyse makarnanı ye öğlende aç kalma..

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Kerim Çapar:

İktidar da laikler yok siyasal İslamcılar var kimsede onları tutmuyor Gazze için fakat onlar bile isteye birşeyler yapmıyor

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erge_nekon:

Bu yalan dünyayı insanlara zindan eden,insanları öldüren zulum eden kafirlerin zulmünden şerrinden sana sığınıyorum allahim,sen yardım et

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haksız mıyım:

vallahi bakmaya insan olanın yüreği dayanmıyor. söyleyecek söz yok. nutkum kurudu

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Umut Yağcı:

Bizim burdaki açım diyenlerde tokluktan çok yemekten ölecekler utanmadam acım diyorlar

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