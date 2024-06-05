İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah'ın hafta sonu güneye doğru fırlattığı roketler, günlerce devam eden orman yangınlarını tetikledi. Birçok yerleşime de ulaşan alevler en az 3 bin 500 dönümlük ormanı küle çevirdi. İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin Hizbullah füzeleri nedeniyle tahliye edilen yerleşimler için verdiği süre dolmak üzere. Kuzeydeki yerleşimlerin sakinleri, çatışmaları sonlandırmanın Gazze Şeridi'nde varılacak bir ateşkesle mümkün olduğunu düşünüyor. Ancak Kiryat Shmona kasabasındaki itfaiyecileri ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, beklendiği gibi savaş çığlıkları attı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, Lübnan sınırını ziyaretinde yeni bir savaş için 'bir karar noktası'na yaklaştıklarını, saldırıya geçmeye hazır olduklarını söyledi.

İsrail ordusu 2006'da Hizbullah'la giriştiği savaşta istediğini elde edemedi ve İran destekli grup bugün çok daha güçlü. Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan gece yarısı yine Lübnan sınırındaki İsrail yerleşimlerinde sirenler çaldı, herkesten sığınaklara koşmaları istendi. Hizbullah El Malikiye'deki İsrail askerlerini bombardımana tuttuğunu bildirirken, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki bir Demir Kubbe hava savunma sisteminin kamikaze drone'la vurulduğu görüntüleri paylaştı.

Video kaydında dikkat çeken ayrıntı, Hizbullah'ın önce roketler ateşleyip Demir Kubbe'yi aktif hale getirmesi, hemen ardından kalkış yapan bir drone'nun hedefi vurması oldu. İsrail savaş uçakları ise Lübnan sınırındaki Ayta eş Şaab, Hula ve Merkaba gibi noktalara hava saldırıları düzenledi. Sınırın iki tarafında da aralıksız patlama sesleri duyuluyor, yerel kaynaklar yoğun bombardıman nedeniyle evlerin sarsıldığını bildiriyor.