İsrail'in bombardımanından sağ çıkan çocuğun sözleri yürek sızlattı: Beni mezara mı götürüyorsunuz?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dün bir yenisi daha eklendi. Yerle bir olan binanın enkazından çıkarılan küçük bir kız çocuğunun öldüğünü zannetmesi ve taşıyanlara "Beni mezara mı götürüyorsunuz?" diye sorması yürekleri sızlattı.

28 GÜNDÜR BOMBALIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 28. gününde sürüyor. İsrail'in katliamlarından en büyük yarayı ise katliama tanık olan çocuklar alıyor.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ

Son olarak İsrail güçlerinin Gazze'deki Bureyc kampına düzenlediği saldırısı sonrası enkazdan küçük bir kız çocuğu sağ çıkarıldı. Ancak şoka giren çocuk öldüğünü zannedip sedye üzerinde kendisini taşıyanlara "Beni mezara mı götürüyorsunuz?" dedi. Kızı taşıyanlar ise "Hayır yaşıyorsun" ifadelerini kullandı.