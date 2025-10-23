İsrail'in Bekaa Bölgesine Hava Saldırıları

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail'in hava saldırıları ile Bekaa'nın kırsal bölgelerinde bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Açıklamada, "Hizbullah'ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapısı" başta olmak üzere bazı hedeflerin vurulduğu belirtildi.