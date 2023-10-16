İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10'uncu günde devam ederken, Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e atılan roketler nedeniyle siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısının sorumluluğu üstlenildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlendi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10'uncu günde devam ederken, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına roket saldırıları sürüyor. Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e atılan roketler nedeniyle siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. Demir Kubbe, atılan en az 2 roketi havada imha ederken, kaç roketin fırlatıldığı ve yerleşim yerine isabet edip etmediği henüz bilinmiyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısının sorumluluğu üstlenildi.

Tel Aviv'den önce ise Sderot kentine roket saldırısı düzenlenmiş, iki roketin yerleşim bölgesine düştüğü belirtilmişti. Yetkililer, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklamıştı. - TEL AVİV