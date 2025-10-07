İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivist, Bakan Ben Gvir'in skandal sözlerini böyle açıkladı

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için çıktığı yolda İsrail ordusunun saldırısı ile karşılayan Küresel Sumud Filosu, tüm dünyada gündemdeki yerini korurken; İsrail'in alıkoyduğu yüzlerce aktivistin anlattıkları kan dondurmaya devam ediyor.

İSRAİLLİ BAKANIN SÖYLEDİKLERİ SKANDAL

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında yasa dışı şekilde alıkoyduğu Sena Polat, Türkiye'ye dönüşleri esnasında hapishanede yaşadıklarını anlattı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in tehditlerini aktaran Polat, "İlk gün oraya gittiğimizde Ben Gvir de oradaydı. Bizi bekliyordu ve bize "Bunlar terörist ve bunlara teröristlerden daha ağır şartlarda yargılayacağız ve burada karşılayacağız" gibi bir konuşması oldu.

O kadar korkaktı ki etrafında güvenlik güçleri vardı. O her konuştuğunda "Free Palestine" diye bağrıldığında güvenlik güçlerinin arkasına saklanıyordu" ifadelerini kullandıç

"SAPIK BİR ZİHNİYET VAR"

"İşgal edilmiş topraklarda olduklarını biliyorlar ve o toprakların onlara ait olmadıklarını biliyorlar ve bu korkuyla yaşıyorlar. Bu korkuyla da yaşamalılar" diyen Polat şöyle konuştu: "Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil. 44 ülkeden insan ve dünyanın gözü buradaydı, buna rağmen bunlar herhangi bir insani bir şarta, hapis şartına uymadan orada bizi tuttu.

Dışarı çıkmamız yasaktı, 2 gün su vermediler. İlaçlarımıza ulaşamadık. Her bir saatte bir bizi uyandırıyorlardı. Sadece rahatsız etmek için. Kötülüğün ötesinde sapık bir zihniyet var, bundan zevk alıyorlar."

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için topluca yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.