İsrail, Hizbullah'ın kritik ismi Mohammed Raad'i hava saldırısıyla öldürdü

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde yürüttüğü hava operasyonunda Hizbullah'ın önde gelen parlementer liderlerinden Mohammed Raad'in öldürüldüğü bildirildi. İsrail'in saldırısı, bölgedeki savaşın yeni bir cephesini açma riski taşıyor.

SALDIRI VE HEDEF

İsrail, İran destekli Hizbullah'ın saldırı kapasitesini kırmak amacıyla Beyrut'un Hizbullah kontrolündeki bölgelerine hava saldırıları düzenledi. İsrail askeri kaynakları saldırıda önde gelen bazı militan hedeflerin vurulduğunu belirtirken, yerel kaynaklara göre bu operasyonlarda Hezbollah parlamenter lideri Mohammed Raad'in hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Bu tür üst düzey isimlerin hedef alınması, savaşın şiddetinin ve kapsamının giderek genişlediğine işaret ediyor.

Raad, Hizbullah'ın siyasi kanadının önemli figürlerinden biri olarak biliniyor ve geçmişte örgüt ile İsrail arasındaki çatışmalarda aktif rol üstlenmişti. Daha önce oğlu gibi aile üyelerinin de çatışmalarda hayatını kaybettiği bildirilen Raad'in öldürülmesi, örgüt içinde derin sarsıntılara yol açabilir.

BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR

Bu gelişme, İsrail-Hizbullah hattında gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde yaşanıyor. İran ile süren çatışmaların yanı sıra Lübnan sınırında yoğun hava ve topçu saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail içindeki hedeflere yönelik roket ve insansız hava aracı saldırılarına yanıt veriyor. Bunun sonucunda bölgede sivillerin de zarar gördüğü bildiriliyor.

Hizbullah liderliğinin bu saldırıya nasıl yanıt vereceği henüz netleşmedi. Örgütün geçmişte üst düzey komutanlar ve liderlerin hedef alındığı saldırılarda karşı saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor. Bu bağlamda, Lübnan'daki tarafsız konumunu korumaya çalışan hükümet ile militan grup arasındaki gerilim de diplomatik kanallarda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İSRAİL: OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İsrail askeri yetkilileri, Hizbullah ve diğer İran destekli unsurların saldırı kapasitesini kırmak için operasyonlarını sürdüreceklerini belirtiyor. Böylece, savaşın önümüzdeki dönemde genişleme tehlikesi taşıdığına dair uyarılar da güç kazanıyor.