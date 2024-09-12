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İsrail Hava Saldırısında Gazze'deki Bir Okulda 6 Çalışan Öldü

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BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNWRA, Gazze'nin orta kesimlerindeki bir okula düzenlenen İsrail hava saldırısı sonucu altı çalışanlarının öldüğünü duyurdu.

BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNWRA, Gazze’nin orta kesimlerindeki bir okula düzenlenen İsrail hava saldırısı sonucu altı çalışanlarının öldüğünü duyurdu.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, Nuseyrat mülteci kampında evlerinden olmuş binlerce Filistinli’nin sığındığı El Jauni okuluna düzenlenen saldırıda 18 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail Ordusu ise “okuldan saldırı planlayan teröristlere karşı” saldırı düzenlendiğini ve sivil kayıplarından kaçınmak için önlemler alındığını iddia etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırının “uluslararası insani hukukun dramatik bir ihlali olduğunu” söyledi.

UNRWA olayın, savaşın başladığı Ekim ayından bu yana “tek bir olayda en çok personelinin öldüğü” saldırı olduğunu belirtti. Kuruluş, aynı okulun son 11 aydır beşinci kez vurulduğunu kaydetti.

Temmuz ayında da İsrail’in Hamas üyeleri tarafından kullanıldığını iddia ettiği okula yönelik saldırıda 16 kişi ölmüştü.

Hamas ise okulların ve diğer sivil yapıların askeri amaçlarla kullanıldığı iddiasını reddediyor.

İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Dannon, Genel Sekreter Guterres’in saldırıya yaptığı eleştiriye karşılık verdi ve “BM’nin İsrail’in teröristlere karşı savaşını kınamaya devam etmesinin insafsızca olduğunu” söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre İsrail’in Hamas’ın 7 Ekim saldırısından sonra giriştiği saldırılarda şu ana dek 41.080 kişide fazla insan öldü.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de “sivillleri ve BM tesislerini hedef alan tüm hava saldırılarını kınadığını” belirtti.

UNRWA, iki hava saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk 12 bin kişiye ev sahipliği yapan okul ve etrafındaki yapıların iki hava saldırısında hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada “Ölenler arasında UNRWA sığınak yöneticisi ve yerlerinden olmuş insanlara yardım sağlayan diğer ekip üyeleri de var” denildi.

UNRWA saldırıdan birkaç saat önce yayımladığı raporda Gazze’deki okullarının neredeyse % 70’inin vurulduğunu açıklamıştı.

Kuruluş ayrıca 214 çalışanının ve okullar ile diğer tesislere sığınan en az 563 yerlerinden edilmiş Filistinli’nin savaş sırasında öldürüldüğünü belirtti.

İsrail daha öne UNRWA’ya Hamas’a destek olma suçlaması yöneltmişti.

Kurum suçlamaları reddederken, Birleşmiş Milletler 7 Ekim saldırısında rol oynamış olabilecekleri şüphesiyle 13 bin çalışanı olan kurumdaki 9 kişinin kovulduğunu, 10 çalışanın da delil yetersizliğinden suçsuz bulunduğunu açıklamıştı.

İsrail ayrıca yüzlerce UNRWA çalışanının “terör örgütlerine üye olduğunu” iddia etmiş, ancak BM’nin Nisan’da yaptığı incelemede, İsrail’in bu iddiasına kanıt sunmadığı belirtilmişti.

BBC

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