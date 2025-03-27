İsrail, Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu'yu öldürdü

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye kasabasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

"BARBARCA BİR BOMBARDIMANLA ÖLDÜRÜLDÜ"

Hamas, El-Aksa TV'ye yaptığı açıklamada "El-Kanu, İsrail işgal ordusunun Cebaliye el-Beled bölgesindeki çadırına düzenlediği saldırıda şehit düştü" ifadelerini kullandı. Filistin Halk Direniş Hareketi, İsrail'in El-Kanu'yu "barbarca bir bombardımanla" öldürdüğünü aktardı. Açıklamada, "Şehitlerin kanı, taviz vermeyeceğimiz bir emanettir ve işgalciye lanet olacaktır" denildi.

18 MART'TAN BERİ 830 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail, 18 Mart'ta Gazze'de soykırımı yeniden başlattığından bu yana 830 Filistinliyi öldürdü, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 1.787 kişiyi yaraladı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatması ve "tahliye emri" vermesinin ardından yaklaşık 124 bin Filistinlinin yeniden yerlerinden edildiğini bildirdi.

BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR

Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik acımasız saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 50 bin 200 Filistinli öldürüldü, 113 bin 700'den fazla kişi yaralandı.