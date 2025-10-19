İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'DEN HAMAS'A ŞOK SUÇLAMA

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, saldırıların Hamas'la yaşanan çatışmanın ardından düzenlendiğini bildirdi. Kanal 12, saldırının Hamas militanlarının bir askeri aracı hedef almasının ardından gerçekleştiğini iddia etti. Hamas'tan İsrail iddiasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta İsrail ile Hamas arasında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan aşamalı bir plan doğrultusunda ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varıldı.

Birinci aşama, Filistinli tutsaklar karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeriyordu. Plan ayrıca Gazze'nin yeniden inşasını ve Hamas'sız yeni bir yönetim mekanizmasının kurulmasını da öngörüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım savaşında 68 bin 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, 170 bin 200 kişi de yaralandı.