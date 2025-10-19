Haberler

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Haber Videosu

İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini gerekçe göstererek Gazze'deki Refah bölgesini savaş uçaklarıyla vurdu. Saldırı sonrasında yapılan açıklamada "Hamas ateşkesi ciddi şekilde ihlal etti. Gazze'ye saldırı düzenledik" ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'DEN HAMAS'A ŞOK SUÇLAMA

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, saldırıların Hamas'la yaşanan çatışmanın ardından düzenlendiğini bildirdi. Kanal 12, saldırının Hamas militanlarının bir askeri aracı hedef almasının ardından gerçekleştiğini iddia etti. Hamas'tan İsrail iddiasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta İsrail ile Hamas arasında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan aşamalı bir plan doğrultusunda ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varıldı.

Birinci aşama, Filistinli tutsaklar karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeriyordu. Plan ayrıca Gazze'nin yeniden inşasını ve Hamas'sız yeni bir yönetim mekanizmasının kurulmasını da öngörüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım savaşında 68 bin 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, 170 bin 200 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Dünya
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Hamas sivil halkı düşünmeyen bir terör örgütüdur

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme244
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Kandan ve şiddetten beslenen Hamasi ve benzeri diğer terör örgütleri bitirilmeden o bölgeye barış gelmez!

yanıt8
yanıt41
Haber YorumlarıGazi Göktas:

İsrail bir terör devletidir

yanıt47
yanıt4
Haber Yorumlarıdeniz memiş:

ne bekliyordunuz o soysuzun lafına güven olmaz

Yorum Beğen178
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdsrgxr8dmr:

Allah aşkına şu ülkenin karşısında duracak bir ülke yokmu ? bu kadar rahat olmamalı

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

BU OE LARİN BARIŞINA ATEŞKESİNE ASLA GÜVEN OLMAZ

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıF. Güler:

pr.çocukları

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.