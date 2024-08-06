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İsrail halkının panik anları kamerada! Hizbullah ansızın saldırdı, her yerden dumanlar yükseliyor

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İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastının ardından bölgedeki tansiyon yükseldi. Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya İHA saldırısı düzenledi. Bölgeden gelen görüntülerde her yerde dumanlar yükseldiği görülürken vatandaşların panik anları da saniye saniye kaydedildi.

İsrail-Hizbullah arasındaki tansiyon giderek artıyor. Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üsse insansız hava araçları ile saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca bir askeri araca saldırı düzenlendiği duyuruldu. Hedef alınan askeri üslerin Golani Tugayı'nın karargahı ile Akka'nın kuzeyindeki Shraga kışlasında bulunan Egoz Birimi 621'in karargahı olduğu belirtildi.

HER YERDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırı sonrası bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde her yerden dumanlar yükseldiği görülürken saldırı anına tanık olan vatandaşların da panik içerisinde olduğu gözlendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

BU SALDIRI OLDUKÇA ANLAMLI

Analistlere göre Hizbullah'ın İHA'lı saldırıyı üstlenmesi oldukça anlamlı. Hizbullah'ın Akka kenti yakınlarında İsrail'e düzenlediği son saldırı, ülkenin güney sınırından yaklaşık 20 km içeriye kadar nüfuz edebildiğini gösteriyor. Ayrıca Hizbullah'ın İsrail askeri tesislerinin yerlerini ve konumlarını bildiğini ve İsrail savunma katmanlarını aşarak bu tesisleri vurabildiğini gösteriyor.

NETAHYAHU HÜKÜMETİNİ ZORA SOKABİLİR

Konuya geniş yer ayıran Al Jazeera ise saldırının zamanlamasının dikkat çekici olduğunu, Hizbullah'ın nüfusun yoğunlukta olduğu merkezleri hedef alabileceğini gösterdiğini yazdı. Ayrıca bu saldırının halk üzerindeki büyük korku yarattığına ve bu korkunun da Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı artıracağına dikkat çekildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Tansiyon Lübnan İsrail İsrail İsrail Güvenlik Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (38)

dikduran adam:

dünya varmış beeee insanın içi kıpır kıpır oluyor

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Benjamin:

Boş asfaltı hedef aldıkları için kıpır kıpır olmak mantıklı, ölenler olsaydı kahrolurduk

yanıt1
yanıt0
Karaşal:

Videodaki adam rusça konuşuyor. Görüntüler ukraynadan olmasın? Algı yapıyorlar. Lübnana vurmak için sağa sola dron atmışlar.

yanıt1
yanıt0
sezgin sucin:

iyi böyle güzel haberler verin

414
28
yanıtYanıtla
Recep Sönmez:

ohh çok şükür rabbim sen israilen saldıran herkese güç kuvvet ver

415
21
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Aslan Öztürk:

İcimizi okuyon

yanıt0
yanıt0
AYHAN BAYRAK:

Amin abi ağzına sağlık

yanıt0
yanıt0
Spartacüs MartinLuther:

Yalnız Tanrı yüzünü batıya dönmüş gibi

yanıt0
yanıt0
Sana Ne:

cok güzel oluyor

314
20
yanıtYanıtla
tarık:

ne demiştik hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez.

308
18
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