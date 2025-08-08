İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Gazze'yi İşgal Planı Onayı
İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerisi doğrultusunda Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören planı onayladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya