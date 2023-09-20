İsrail Güvenlik Güçleri Son İki Günde Altı Filistinli'yi Öldürdü

İsrail güvenlik güçleri son iki günde altı Filistinli'nin öldürüldüğünü açıkladı. Filistinli sağlık yetkilileri, Cenin mülteci kampında yapılan baskında dört Filistinli'nin öldürüldüğünü ve otuza yakın kişinin yaralandığını belirtti. İsrail ordusu ise saldırıların ardından silahlı çatışmaların yaşandığını ve intihar İHA'larının kullanıldığını açıkladı.

İsrail güvenlik güçleri son iki günde altı Filistinli'yi öldürdü.

Filistinli sağlık yetkilileri Salı gece geç saatlerde Cenin mülteci kampına yapılan baskında 20'li yaşlarındaki dört Filistinli'nin öldürüldüğünü ve otuza yakın kişinin yaralandığını açıkladı.

Çarşamba sabahı İsrail güvenlik güçlerinin Eriha kentinde gerçekleştirdiği baskında 19 yaşındaki bir Filistinli'nin öldürülmesiyle toplam sayı altıya çıktı.

Salı günü Gazze-İsrail sınırındaki gösterilerde bir Filislinli öldürülmüştü.

İsrail ordusu, ölümlerle ilgili net bir açıklama yapmadı, ancak Salı gecesi Cenin mülteci kampındaki baskında silahlı çatışmaların yaşandığını ve saldırılardan nadiren başvurulan intihar İHA'larının kullanıldığını açıkladı.

Ordu, kamptan ayrıldığı sırada askeri araçlarından birine yönelik "bombalı saldırı" gerçekleştiğini ve araçtakilerin kurtarılması gerektiğini belirtti. Saldırıda yaralanan olmadı.

Filistin Yönetimi İsrail birliklerinin mülteci kampından çekilmesinden kısa bir süre sonra Cenin'deki kampa ateş açıldığını açıkladı.

Ölen dört kişinin de 20'li yaşlarda erkek olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerden üçücünün Filistinli direniş örgütlerine mensup olduğu bildirildi.

Direnişçiler Filistin Yönetimi'nin kendilerini yeterince koruyamadığını savunuyor.

Çarşamba sabahı Eriha'daki mülteci kampında yaşanan baskında ise İsrail güvenlik güçleri, 19 yaşındaki bir Filistinli'yi başından vurarak öldürdü.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, İsrail güvenlik güçlerinin kampa girmesi üzerine burada yaşayanlar askerlere taş atmaya başladı.

İsrail güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada askerlere patlayıcıların da fırlatılması üzerine kampa baskını yapıldığı belirtildi.

İsrail'in Pazar günü işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeydoğu kıyısındaki Beyt Hanun'da yer alan ve yayaların İsrail'e geçmek için kullandığı tek geçişi güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı üzerine gerilim tırmandı.

Gazze sınırındaki protestoların ardından, İsrail güvenlik güçleri bir Filistili'yi daha öldürdü.

İsrail'de Yahudi Yeni Yılı Roş Aşana bu sene 15 Eylül'den itibaren kutlanıyor.

İsrail tarafından Erez adı verilen Beyt Hanun geçişinin devam eden protestolar nedeniyle Roş Aşana tatili boyunca kapalı tutulacağı açıklanmıştı.

Geçidin kapatılması İsrail hükümeti tarafından çalışma izni verilen on binden fazla Filistinli'nin işlerine gidememesine neden oldu.

Buna ek olarak, İsrail üzerinden Filistin'e gönderilen Katar yardımlarının gecikmesiyle sonuçlandı.

Tel örgülerin Gazze tarafında Salı günü yüzlerce göstericinin katıldığı protestolarda tansiyon iyice yükseldi.

İsrail işgal ettiği Batı Şeria'da güvenlik güçlerine yönelik artan saldırılarla ilgili Filistinli örgütlerin başında gelen Hamas'ı suçluyor.

İsrail'in İşgal Edilen Bölgelerde İnsan Hakları Merkezi'nin veri tabanına göre bugüne kadar İsrail güçleri tarafından 11 bine yakın Filistinli öldürüldü.

Filistinliler tarafından öldürülen İsrailli sayısı ise yaklaşık bin.