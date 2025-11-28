İsrail Güvenlik Güçleri İki Filistinliyi Vurarak Öldürdü

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da teslim olmuş görünen iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü gösteren bir video ortaya çıktı.

Olay, İsrail'in Cenin kentinde devam eden askeri operasyonu sırasında meydana geldi.

Filistin Yönetimi İsrail güçlerini "savaş suçu" işlemekle suçladı ve olayı "vahşi" saha infazları olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de olayı "yargısız infaz" olarak nitelendirdi ve soruşturulması çağrısı yaptı.

İsrail ordusu ve polisi söz konusu kişilerin "bir terör şebekesine bağlı" aranan kişiler olduğunu ve olayın inceleme altında olduğunu açıkladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, olaya karışan polislere tam destek vererek "teröristlerin ölmesi gerektiğini" söyledi.

Videoda iki Filistinli erkeğin elleri havada bir binadan çıktıkları görülüyor. Etrafları bir dizi İsrail sınır muhafızı tarafından sarılıyor. Daha sonra yere diz çöküyorlar. İçlerinden biri silahlı olmadığını göstermek için tişörtünü kaldırıyor.

Kısa bir süre sonra binaya geri dönüyorlar. Bunun üzerine sınır polisi ateş açarak onları öldürüyor.

İsrail ordusu ve polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, olay sırasında güvenlik güçlerinin, patlayıcı madde atmak ve ateş açmak dahil "terör faaliyetleri" gerçekleştirmekten aranan kişileri yakalamaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçleri bölgeye girdi, şüphelilerin bulunduğu yapıyı çevreledi ve teslim olma prosedürü başlattı ki bu da birkaç saat sürdü" denildi.

"Yapı üzerinde mühendislik aletlerinin kullanılmasının ardından iki şüpheli dışarı çıktı. Çıkışlarının ardından şüphelilere doğru ateş açıldı."

X'te bir mesaj paylaşan Ben-Gvir, "Savaşçılar tam da kendilerinden beklendiği gibi davrandılar" dedi.

Cenin'deki baskın, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki şehirlerde aylardır sürdürdüğü ve İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilere yönelik saldırılardan sorumlu tuttuğu Filistinli silahlı gruplarla mücadele etmek için gerekli olduğunu söylediği operasyonların sonuncusu.

26 Kasım Çarşamba günü İsrail ordusu yakınlardaki Tubas kentinde bir operasyon başlattı.

Hamas'ın Ekim 2023'te İsrail'in güneyine saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı askeri harekâtından bu yana Batı Şeria'da da şiddet tırmandı.

Birleşmiş Milletler'e göre İsrail askerleri ya da yerleşimciler o tarihten bu yana Batı Şeria'da silahlı grup üyeleri ve siviller de dâhil olmak üzere 1.000'den fazla Filistinliyi öldürdü.

İsrail, askerler ve siviller de dahil olmak üzere en az 44 İsraillinin Filistinlilerin saldırılarında ya da İsrail askeri operasyonları sırasında öldürüldüğünü söylüyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.