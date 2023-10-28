İsrail Güçleri Filistinlilere Baskın Düzenledi

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Celezun Mülteci kampına baskın düzenleyerek, biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı ve bir evi yıktı. Ayrıca, diğer kentlerde de Gazze'ye destek için protestolar düzenlendi.

BATI İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celezun Mülteci kampına baskın düzenleyerek, biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı ve 2 katlı bir evi yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde buldozerler eşliğinde Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Buldozerler, Bacis Nahle isimli Filistinliye ait 2 katlı evi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Evde yaşayan ailenin, yaklaşık 2 hafta önce yıkım ihtarı aldığı ve 2 gün önce de evi boşalttığı belirtildi.

İsrail güçleri ayrıca, başka bir eve baskın düzenleyip biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Batı Şeria'nın, Nablus, Tulkerim, Cenin ve Tubas kentlerinde binlerce Filistinli, Gazze'ye destek için sabah namazını meydanlarda kıldı.

Namazdan sonra Tubas ve Tulkerim'de yürüyüşler düzenlendi.