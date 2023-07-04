Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin'de bulunan Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ne açtığı ateş sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatması devam ederken, bir kez daha Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ne açtığı ateş sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. Hastane Müdürü Dr. Wissam Bakr yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hastane bahçesindeki sağlık personeline, gazetecilere, hastalara ve vatandaşlara gerçek mermi ile ateş açtığını belirtti. İsrail güçlerinin ayrıca Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'nin bahçesine de baskın düzenlediği ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanı Dr. May Al-Kaila ise yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin kentindeki hastaneleri ve ambulansları hedef aldıklarını belirterek, söz konusu saldırıların tüm uluslararası yasalara aykırı olduğunu ifade ederek, Filistinli ambulans ekiplerinin yaralılara ulaşmasının engellediğine dikkat çekti. Can kaybı 11'e yükseldi İsrail güçlerinin Cenin'de iki gündür devam eden saldırılarında 1 Filistinlinin daha öldürülmesi ile saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldi. Saldırılarda, 20'si ağır olmak üzere 120 kişiyi yaralandı.

- İsrail güçleri Cenin'de hastaneye ateş açtı: 3 yaralı

CENİN - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin'de bulunan Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ne açtığı ateş sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatması devam ederken, bir kez daha Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ne açtığı ateş sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hastane Müdürü Dr. Wissam Bakr yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hastane bahçesindeki sağlık personeline, gazetecilere, hastalara ve vatandaşlara gerçek mermi ile ateş açtığını belirtti. İsrail güçlerinin ayrıca Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'nin bahçesine de baskın düzenlediği ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanı Dr. May Al-Kaila ise yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin kentindeki hastaneleri ve ambulansları hedef aldıklarını belirterek, söz konusu saldırıların tüm uluslararası yasalara aykırı olduğunu ifade ederek, Filistinli ambulans ekiplerinin yaralılara ulaşmasının engellediğine dikkat çekti.

Can kaybı 11'e yükseldi

İsrail güçlerinin Cenin'de iki gündür devam eden saldırılarında 1 Filistinlinin daha öldürülmesi ile saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldi. Saldırılarda, 20'si ağır olmak üzere 120 kişiyi yaralandı.