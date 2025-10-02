Haberler

İsrail, Gazze'ye İnsani Yardım Taşıyan Türk Aktivistleri Alıkoydu
Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım ulaştıran filolarına müdahale ettiğini ve 20 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı. Filonun tamamen sivil ve barışçıl bir amaçla yola çıktığı belirtildi.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının, filoya ait gemilerden 20 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır" ifadesine yer verilerek, İsrail ordusunun Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu müdahaleler, uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına gelmektedir. Filomuz tamamen insani yardım amacıyla yola çıkmıştır ve alıkonulan tüm yolcularımızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
