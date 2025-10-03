Haberler

İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki son gemi olan Marinette gemisine İsrail güçleri baskın yaptı. TSİ 10.30 itibarıyla gemiyle bağlantı kesildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık ve hukuk dışı saldırıları sürerken, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'den yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki son gemi olan Marinette gemisine baskın yapıldı.

GAZZE'YE GİDEN SON GEMİYE İSRAİL BASKINI

Gazze'ye tek başına ilerleyen Sumud Filosu'nun en küçük gemisi olan Marinette'e İsrail güçleri tarafından baskın düzenlendi. Gemiyle TSİ 10.30 itibarıyla bağlantı kesildi. Teknedeki aktivistler zorla İsrail gemisine alındı. Gemi de 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.

FİLODA YOLUNA DEVAM EDEN TEK TEKNEYDİ

Teknedeki Türk aktivistlerden Sinan Akılotu baskından önce yaptığı açıklamada motor arızasından dolayı filoyu 100 mil geriden takip ettiklerini ve bundan dolayı dün akşamki İsrail saldırılarından kurtulduklarını açıklamıştı.

"1 DAKİKA SONRA NE OLACAĞINI BİLEMİYORUZ" DEMİŞLERDİ

Tekneden konuşan Akılotu, "Dua edelim inşallah İsrail'in gözleri kör olur, bizi görmeden İnşallah Gazze'ye ulaşırız" ifadelerini kullanmıştı. Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı ise, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." demişti.

"AÇIK HEDEFİZ"

"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetmişti: "Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"

Kaynak: Haberler.com / Dünya
