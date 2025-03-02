İsrail'den Ramazan'ın başında skandal karar

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

İNSANİ YARDIM MALZEMELERİNİN GİRİŞİ DURDURULDU

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

"ESİRLERİN TAMAMI SERBEST BIRAKILMADAN ATEŞKES DEVAM ETMEYECEK"

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi. İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

HAMAS: BU KARAR ŞANTAJ VE ANLAŞMAYA DARBEDİR

Tel Aviv yönetimi ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze'ye insani yardım girişini durdururken Hamas konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Netanyahu'nun anlaşmayı durdurma kararı ucuz bir şantaj ve anlaşmaya darbedir. Cezai önlemlerini sonlandırması için arabulucuları İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.