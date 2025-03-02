Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti için karar verildi
Dilan Polat milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabını dondurdu

"Ben artık yaşayamıyorum" diyen Dilan Polat'tan dikkat çeken hamle
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal karar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım geçişlerini durdurdu. İsrail, "Tüm rehineler serbest bırakılmadıkça ateşkesi kabul etmiyoruz" dedi.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

İNSANİ YARDIM MALZEMELERİNİN GİRİŞİ DURDURULDU

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

"ESİRLERİN TAMAMI SERBEST BIRAKILMADAN ATEŞKES DEVAM ETMEYECEK"

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi. İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

HAMAS: BU KARAR ŞANTAJ VE ANLAŞMAYA DARBEDİR

Tel Aviv yönetimi ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze'ye insani yardım girişini durdururken Hamas konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Netanyahu'nun anlaşmayı durdurma kararı ucuz bir şantaj ve anlaşmaya darbedir. Cezai önlemlerini sonlandırması için arabulucuları İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal karar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Krizdeki otomotiv devi çareyi yeni sedan modelde arıyor
img

Fenerbahçe'den Galatasaray maçının hakemine tepki!
img

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Netanyahu’ya laf yok beyler :) İyi adam . Özünde

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme142
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİDO BEY:

Allahın rahmeti bereketi mağrifeti inananların üzerine olsun Allah büyüktür elbette izniyle inşallah yenileneksiniz itrail denen netyuhu iti

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Reis o sırada ne yapiyor.Manda yogurdu medine hurmasimi yiyiyor.Korkaklarin cesurmus gibi davranması prim yapması anca turkiyede olur

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Kezer:

Şeytan Netenyahu ve avamına hiç uğramıyor. Niye uğrasın ki? Görevini zaten Netenyahu ve onu seven destek veren avamı gönüllü üstlenmiş.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Adam haklı ne yapsın ?? Kendi halkını düşünüyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İsrail, A.B.D, İngiltere "SALDIRIP ÖLDÜRÜYOR" ..... Recep te "OTURMUŞ SEYREDİYOR, İSRAİL'E PETROL YOLLUYOR veee ŞAM'DA EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ ŞOV YAPMAYA HAZIRLANIYOR"..... Gazze'deki İSRAİL VAHŞETİNİ 15 AYDIR seyrettiği gibi..... yaparsa AKP yapar..... 22-Aralık-2021'de, 10 farklı ülkeden YAHUDİ DİN ADAMLARI ("UGANDA" dahil) Ankara'da Saray'da Recep için "TANRI ULU EFENDİMİZ ERDOĞAN'I KORUSUN" diye dua ettiler (YAHUDİ DİN ADAMLARI)...... Siz, daha "NE DOLAPLAR DÖNDÜĞÜNÜ" anlamadınız mı ?.......

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhalil isa:

sizde açın Az deli olun??????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşyalarını almak için geldiği sevgilisinin evinde önce darbedildi sonra gasbedildi

Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı! Tuzağa düşürüp darbetti
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı! İstifa mesajı çok ilginç

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
Teravih namazında doğal gaz sıkıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Teravihte korku dolu anlar! Cemaat apar topar hastaneye kaldırıldı
16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak katletti
Van'ın 2 mahallesinde muhtarlık seçimi

Mahalle 3'e bölündü, binlerce seçmen soluğu sandık başında aldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.