Refah Sınır Kapısı açılıyor

İSRAİL'İN Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı bugün açacağı bildirildi.

İsrail basını, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, ateşkes anlaşması uyarınca bugün her iki yönde de yaya trafiğine açılacağını duyurdu. Gazze'ye giriş ile çıkışların, Mısır'la koordinasyon halinde ve Avrupa Birliği (AB) misyonunun gözetiminde İsrail'den geçiş izni alacak Filistinliler için geçerli olacağı belirtildi. Saldırılar sırasında bölgeden çıkan Filistinlilerin, güvenlik kontrolünden sonra İsrail'in izin vermesi halinde sınır kapısından Gazze'ye girebilecekleri kaydedildi.