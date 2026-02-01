Haberler

Refah Sınır Kapısı açılıyor

Refah Sınır Kapısı açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün yaya trafiğine açılacağını açıkladı. Bu durum ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleşecek ve Filistinlilerin geçişleri Avrupa Birliği misyonunun gözetiminde olacak.

İSRAİL'İN Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı bugün açacağı bildirildi.

İsrail basını, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, ateşkes anlaşması uyarınca bugün her iki yönde de yaya trafiğine açılacağını duyurdu. Gazze'ye giriş ile çıkışların, Mısır'la koordinasyon halinde ve Avrupa Birliği (AB) misyonunun gözetiminde İsrail'den geçiş izni alacak Filistinliler için geçerli olacağı belirtildi. Saldırılar sırasında bölgeden çıkan Filistinlilerin, güvenlik kontrolünden sonra İsrail'in izin vermesi halinde sınır kapısından Gazze'ye girebilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç