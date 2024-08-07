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İsrail, Gazze'nin Beyt Hanun bölgesi için tahliye emri verdi

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesi için tahliye emri verdi. Beyt Hanun, savaşın ilk haftalarında yoğun bombardıman altında kalmıştı. UNRWA, insanların tükenmiş durumda olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesi için tahliye emri verdi. Beyt Hanun, savaşın ilk haftalarında yoğun bombardıman altında kalmıştı.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, tahliye emrine ilişkin açıklamasında, "Beyt Hanun bölgesinde, Manshiyya ve Sheikh Zayed mahallelerinde bulunan herkese ve bölgedeki sığınaklarda yerlerinden edilmiş insanlara bir çağrı. Hamas ve terör örgütleri bölgenizden İsrail Devleti'ne roket atmaktadır. IDF onlara karşı derhal ve güçlü bir şekilde harekete geçecektir. Kendi güvenliğiniz için derhal Gazze Şehri'nin merkezindeki bilinen sığınaklara tahliye olun" dedi.

UNRWA: İNSANLAR TÜKENMİŞ DURUMDA

Birlemiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), her gün verilen tahliye emirleri nedeniyle insanların tükenmiş durumda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki aileler, neredeyse her gün yeni tahliye emirleri yayınlandığı için yerinden edilmeyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Birçok kez yer değiştirmek zorunda kalan ve sürekli olarak saldırı ve bombardıman tehdidi altında olan insanlar tükenmiş durumda. Gidecek yer kalmadı ve hiçbir yer güvenli değil. Gazze'nin derhal ateşkese ihtiyacı var. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Sürekli askeri operasyonların ortasında, aileler gidecek hiçbir yerleri olmadan zorla yerlerinden ediliyor. Tahliye emirleri neredeyse günlük bir olay, barınaklar aşırı kalabalık ve insanlar patlamamış mühimmatın neden olduğu ağır risklerle yıkılan bölgelere geri dönmek zorunda."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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