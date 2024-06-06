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İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 39 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

7 Ekim'den buna İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail ordusu, bu defa da Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi.

SALDIRIDA 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu ölen 39 kişinin cenazesinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı ve onlarca yaralının getirildiği ifade edildi. Öte yandan hastanenin kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla dolduğu vurgulandı.

İSRAİL VE AMERİKA'YA KINAMA

Hükümetin yaptığı açıklamada İsrail'in bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesi ve Amerika'nın İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması kınandı. Tüm dünyaya da bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu. Uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Birleşmiş Milletler İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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