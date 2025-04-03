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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 25 ölü, 100 yaralı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor.

FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKUL VURULDU

İsrail ordusu, saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nu vurdu. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okula 3 füze ile vurduğunu ifade etti.

25 ÖLÜ, 100 YARALI

Saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

GAZZE'DE 50 BİN 523 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in 18 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bin 163 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 523'e, yaralı sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 25 ölü, 100 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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