İsrail-Filistin çatışmasında Çin de tarafını seçti
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Filistin meselesinin Ortadoğu sorununun temelini oluşturduğunu belirten Wang Yi, "Bölgedeki sorunun özü Filistin halkı için adaletin sağlanamamasıdır" dedi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde de devam ederken Çin Halk Cumhuriyeti'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Filistin meselesi Ortadoğu sorununun temelidir. Bölgedeki sorunun özü Filistin halkı için adaletin sağlanamamasıdır" dedi.