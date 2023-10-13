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İsrail-Filistin çatışmasında Çin de tarafını seçti

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Filistin meselesinin Ortadoğu sorununun temelini oluşturduğunu belirten Wang Yi, "Bölgedeki sorunun özü Filistin halkı için adaletin sağlanamamasıdır" dedi.